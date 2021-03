- Kom gjerne heim

Nyhende

Smittevernlege i Ulstein, Michael Dahl, seier at studentar og andre som har tilknytning til Ulstein, gjerne må kome heim i påska.

- Eg har rådført meg med både kommuneoverlegen og ordføraren, og vi er samde om å ønskje dei som bur andre stader i landet, velkomne heim, seier Dahl.

Dei gjer det, til trass for at smittetrykket er stort mellom anna på Austlandet og på Haugalandet.

– Smittesituasjonen i Norge er ustabil, og i dei siste vekene har smittetala gått opp. Vi er uroa for konsekvensane viss mange reiser og møter mange andre personar i påska, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie på regjeringa si nettside.

Michael Dahl meiner det av helsemessige årsaker er viktig at ungdomar får reise heim i påska.

- Eg ser på det som ei nødvendig reise, for eg synest ikkje dei skal sitje åleine på ein liten hybel gjennom høgtida, seier han.

Også smittevernlegen i Hareid, Vidar Vollsæter, seier studentar og andre gjerne må kome heim til Hareid no til påske.

- Dei som bur i område med høgt smittetrykk må ta ein test før dei reiser heim. Her på legesenteret kjem vi til å ta koronatestar i alle fall til og med tysdag i påskeveka. Onsdag må testane takast tidleg om morgonen, for at vi skal rekke å sende dei til analyse. Vi har også hurtigtestar vi kan bruke, men dei er ikkje så pålitelege, seier Vollsæter.

Smittevernlege i Ulstein, Michael Dahl, har tidlegare rosa studentar for å ha teke smitteverntiltaka på alvor, og for at dei har vore flinke til å teste seg og å vere i karantene.

- Eg håper dei tek dette alvorleg også no til påske, og eg håper alle tek ansvar og følgjer desse råda, slik at vi framleis unngår smitte i Ulsteinsamfunnet.

Smittvernlegen har følgjande oppmoding til alle, både studentar og andre, som kjem reisande til Ulstein no til påske:

- Test deg rett før du reiser eller med ein gong du er komen til Ulstein. Du må sjølvsagt vere i karantene til du har fått testresulatet. I løpet av påska bør du ha færrast mogleg nærkontaktar, og eg frårår at det blir arrangert festar, der det samlar seg mange personar som bur ulike stader i landet.

Ulstein legesenter kjem til å ta koronatestar til og med onsdag 31. mars.

- Den dagen må prøvene takast tidleg om morgonen, for dei må sendast til analyse i Molde seinast i ti-tida den dagen, seier Dahl.