Nyhende

Ulsteinordførar Knut Erik Engh fortel at det var eit godt møte. Han skulle gjerne hatt eit fysisk besøk av ministeren, men det fungerte greitt med eit digitalt møte. Han har inntrykk av at ministeren lytta til dei og vil ta med seg innspela vidare når regjeringa skal meisle ut strategien sin for småbyar som regionale kraftsenter.