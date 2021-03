– Det er trygt å vere pasient i Helse Møre og Romsdal

Nyhende

Tilsette i Helse Møre og Romsdal opplever at pasientar tek kontakt for å utsette sine timar på sjukehuset etter aukande tal på koronasmittetilfelle i fylket og landet elles. I ei pressemelding frå Helse Møre og Romsdal slår dei fast at det er trygt å vere pasient i fylket.

– Pasientar tek kontakt med oss og er engstelege for koronasmitte ved sjukehuset. Dei treng ikkje å bekymre seg og skal føle seg trygge på at dei ikkje vil utsetje seg for koronasmitte ved å oppsøke sjukehusa våre, seier Torstein Hole, fagdirektør i Helse Møre og Romsdal i pressemeldinga.

Dei oppmodar innbyggjarane i fylket om å nytte seg av dei oppsette timane sine og peikar på at det kan vere avgjerande for helsa til mange at desse timane blir nytta, og at det ikkje blir avbrot i behandlinga.

– Også pasientar som blir akutt sjuke med behov for oppfølging frå spesialisthelsetenesta må kontakte oss. Vi har strenge smitteverntiltak ved sjukehusa og det skal difor vere trygt for våre pasientar å kome til behandling, seier Hole.