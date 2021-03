Oppmodar om munnbind-bruk på heile reisa

Nyhende

Kollektivtransportselskapet Fram har onsdag gått ut med ei generell oppmoding om bruk av munnbind på offentleg transport i fylket. Dette skjer etter innstramminga i dei nasjonale tiltaka mot covid-19-smitte.

Fram ber no reisande om å bruke munnbind på heile reisa. Dette gjeld også i kommunar der det ikkje er påbod om munnbind. Oppmodinga gjeld både buss, hurtigbåt og ferje.

På Møre og Romsdal fylkeskommune sine nettsider går det fram at oppmodinga på ferjene i fylket er at passasjerar i eigen bil i størst mogleg grad blir sittande i bilane under overfarten. På dei strekningane der dette ikkje normalt er tillate blir det gitt dispensasjon.

Ifølgje fylket vil munnbind-oppmodinga gjelde inntil vidare.