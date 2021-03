Delte ut 65 matkasser i Ulstein

Nyhende

– Det er trist at me må gjere det, men sånn er det diverre, seier Inger Anne Dimmen, dagleg leiar i Ulstein Frivilligsentral.

Det er femte året at Frivilligsentralen deler ut slike kasser. Og for kvart år har talet på folk som ber om matkasse auka. Men det er ikkje dei same som har stått på lista alle åra. Det kjem til nye, medan andre sluttar å be om kasse. Dimmen håpar det betyr at dei har kome seg litt opp.

Behovet er alltid større i høgtider som jul og påske, vanlegvis deler dei ut rundt 40 kasser i månaden. Dimmen fortel at det er ein del som trur det stort sett er utlendingar som får matkasse, men det er det ikkje. Dei er i mindretal.

Det er ein del arbeid med å lage til matkasser. Det er ein "standardpakke", men det blir gjort tilpassingar etter kven som skal få matkassa. Barnefamiliar får meir enn einslege, det kan vere allergiar, eller at dei av ulike grunnar ikkje et svinekjøt eller fisk. No som påska nærmar seg fekk dei litt ekstra godt oppi kassene. Borna fekk påskeegg, og det var også litt godt til dei vaksne.

Etter det er skrive handlelister skal alt handlast inn, pakkast og delast ut. No i desse koronatider skal det vere eit kvarter mellom kvar person som kjem og hentar kassa.

– Dei som får matkasse er veldig glade og takksame, slår Dimmen fast. Det er fint å hjelpe dei, samtidig som ho synest det er trist at det er behov for det. Men behovet er der heilt tydeleg. Ho fekk telefon både same dag som det var utlevering, og etter siste kasse var levert.

Mange å takke

Dimmen vil rette ein stor takk til alle dei frivillige som stiller opp og hjelper til å lage til desse kassene. Dei skal ha ein stor takk for all den tida dei bruker på dette.

Ho vil også rette ein stor takk til alle som har bidrege økonomisk til å få til dette. Det er store summar som blir handla for. Folk er flinke til å vippse pengar, og bankane Sparebanken Møre og Spareban 1 Søre Sunnmøre bidreg med pengar. Sørøyane Røde Kors Omsorg bidreg også. Utan alle desse hadde dette aldri gått.

Dei 65 matkassene gir ei hjelpande hand til omlag 120 personar.