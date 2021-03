Hareid-bedrift får nye eigarar:

Stokke kjøper opp majoriteten av Jets

Stokke Industri AS har kjøpt aksjar frå familiane Hofseth og Haddal, i tillegg til aksjar frå noverande og tidlegare tilsette. Det betyr at Stokke no eig 73 prosent av Hareid-bedrifta.