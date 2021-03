Nyhende

Namnenemnda i Ulstein kommune har hatt møte og diskuterte ein del nye stadnamn i Ulstein.

Det er etterlyst adresseparsellar for hyttefeltet på Løset. Nemnda går inn for at adressene blir Bukketrappvegen og Løsetvegen.

Dei rår til at den nye brannstasjonen får namnet Ulstein brannstasjon.

Det nye bustadfeltet på Saunes som er under regulering får namnet Øvre Saunes.

Namnenemnda rår til at området for fritidsbustader på Garnes får namnet Grøtneset.

Nemnda rår til at naust-/rorbuområdet på Nedre Saunes, mellom Glopen og Annafjøra, får namnet Saunesfjøra.

Området som blir regulert til bustader under tittelen Sundgotmarka III blir vurdert som naturleg utviding av Joelva.

Fleire av namna blir lagt ut til offentleg ettersyn og sendt til høyring til Språkrådet.