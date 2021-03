Ressurssenteret og Saniteten vil spele på lag

Nyhende

Trine Pilskog, rektor ved Hareid Ressurssenter, fortel at i den nye Integreringslova som tok til å verke frå nyttår i år står det at dei i større grad skal samarbeide med frivillige om å lukkast med integrering. Ho er kjempeglad for at Hareid Sanitetslag har tatt kontakt og vil bidra.