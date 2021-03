Oppmodar besøkande om å ta på munnbind

Nyhende

Hareid kommune melder på nettsida si at dei oppmodar alle som besøker Hareid sjukeheim og andre institusjonar om å bruke munnbind.

Det gjer dei for å skåne brukarane som er i risikogruppene for å utvikle alvorleg sjukdom av koronaviruset. Dei vil også beskytte helsepersonellet, for dei heilt naudsynte fo rå handtere den pågåande pandemien.

Personar som har vore i utlandet blir bedne om å vente ti dagar før dei kjem på besøk på institusjonar eller omsorgsbustader.

Dei fleste på sjukeheimen har no fått vaksine, men vaksinen gir ikkje alltid full beskyttelse mot viruset, så kriseleiinga har framleis visse restriksjonar. Besøk skal også avtalast på førehand til sjukeheimen.