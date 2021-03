Rektoren meiner farta må ned

Nyhende

Rektoren ved Bigset skule seier at noko av utfordringa er at skulen ligg så nær hovudvegen. Det har gått bra til no, men dei ventar at det skal skje ei ulukke. Dei har sett opp eit gjerde, men dei fleste borna vil gå eller sykle til skulen. I alle fall i sommarhalvåret.