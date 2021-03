Innbyggar i Ulstein er smitta

Nyhende

Herøy kommune melder i kveld at ein person som er busett i Ulstein kommune har testa positivt for covid-19. Personen har arbeidsplassen sin i Herøy, difor skriv Herøy kommune om det.

Det er sett igang smittesporing med utgangspunkt i arbeidsplassen, og i morgon føremiddag vil dei halde fram arbeidet med smittesporing av alle nærkontaktane.

Det er framleis uvisst kor mange som er berørt av dette utbrotet.

Herøy kommune skriv at smittekjelda er identifisert og isolert. Smitten kjem frå eit utbrot ein annan stad i Noreg. Alle nærkontaktar blir sett i smittekarantene, og alle deira nærståande blir sett i ventekarantene til testsvaret er klart.

Ulstein kommune stadfestar at ein person i Ulstein har fått påvist covid-19 i kveld. Dette fører til at to andre er i karantene. Personen skal ikkje ha fleire nærkontaktar i Ulstein, men det er også sett i gang smittesporing i Herøy, der personen arbeider.

Dette smittetilfellet har ikkje samanheng med meldingane tidlegare i dag, om fleire som er i smittekarantene og i ventekarantene.

I Ulstein er det 190 personar som har testa seg denne veka. Ulstein legesenter skal teste folk som treng det også på laurdag (påskeaftan).