Nyhende

Tysdag kveld vart det kjent at at fire personar i Sande kommune er koronasmitta. Kommunen har i stor grad kartlagd smittevegen. Kommuneleiinga fryktar at fire smittetilfelle kan bli fleire, når alle testane av moglege nærkontaktar er unnagjorde. Lokalt er fleire titals menneske no i karantene, og onsdag pågjekk det testing av born, ungdomar og vaksne ved teststasjonen på Larsnes. Det skriv Vestlandsnytt (ekstern lenkje).