Annleis påske for "Påskekoret"

For andre år på rad kan ikkje Sunnmøre Kristelege Mannskor reise på påsketurne på grunn av korona.

Koret, som også blir kalla Påskekoret, har vore på farten kvar påske sidan dei starta opp i 1932. Dei hadde eit par avbrekk under 2. verdskrigen. Og dei siste to påskene er det koronaviruset som har sett ein stoppar for kyrkjeturneen.

Men sjølv om Sunnmøre Kristelege Mannskor ikkje kjem til ei kyrkje nær deg denne påska, kan du likevel høyre dei. Koret har "børsta støvet" av eit opptak Håkon Vestnes frå Larsnes gjorde av koret i Ellingsøy kyrkje 30. mars 2018. Filmsnuttane er lagt ut digitalt på faceboksida deira. Kvar dag i påska legg koret ut ein filmsnutt der dei syng ein kjend og kjær salme.

Kanskje koret når lenger ut denne påska ved å vere digitale enn når dei reiser rundt? Ein liten skjebnens ironi, påpeiker Svein Eiksund, som har dirigert koret sidan 1993. Før han var det Johan H. Grimstad som svingte dirigentstokken for dette koret.

Siste åra har også Lidvar Grimstad steppa inn som dirigent når det trengdest.

Eiksund fortel at koret øver ein dag før dei legg ut på turné. Sølv om det er ei hard kjerne, vil koret variere noko frå år til år. Såleis er det ofte nye solistar som stig fram kvart år. Ulstein og Hareid har alle tider vore sterkt representerte i koret, både gjennom komponistar, tekstforfattarar, songarar, solistar og kordirigentar.