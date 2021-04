Stengt til torsdag

Nyhende

Ulstein og Hareid lensmannskontor held stengt for publikum til torsdag i neste veke, 15. april.

I påska bestemte Møre og Romsdal politidistrikt at alle publikumsmottak skulle stengast til måndag 12. april, på grunn av koronasituasjonen.

Dei fleste mottaka blir opna måndag, men lensmannskontora i Ulsteinvik og Ørsta må altså vente til torsdag.

- Det er uro over smittespreiinga i nokre kommunar på Søre Sunnmøre som gjer at vil vel å sette dei to lensmannskontora på vent nokre dagar til, seier visepolitimeister Ingmar Farstad i ei pressemelding fredag.