Ventar at mange vil fornye pass

Nyhende

Politiet i Møre og Romsdal ventar auka etterspurnad etter pass og ID-kort når det etter kvart blir opna for meir reising. I ei pressemelding skriv politiet at 20.000 pass i fylket går ut på dato i løpet av dei seks komande månadane og at mange gjekk ut utan å bli fornya i fjor.