Ber skuleklasse om å gå i ventekarantene

Nyhende

Ein elev ved Ulstein vidaregåande skule er sett i karantene etter å ha vore i nærkontakt med ein person som er påvist smitta av covid-19. Skuleeleven var på eit treningssenter i Ørsta kommune samstundes med den smitta.

Hareid kommune melder på nettsidene sine at eleven har symptom på luftvegsinfeksjon, men at hurtigtesten for covid-19 som vart teken laurdag kveld var negativ.

Smittevernlegen har likevel, i samråd med rektoren ved skulen, bede om at eleven sin kohort, inkludert lærarar, går i frivillig ventekarantene til det ordinære testresultatet er klart. Det er forventa at resultatet vil ligge føre tysdag.

I tillegg til kohorten på skulen er fire personar sett i lovpålagd ventekarantene.

Hareid kommune opplyser om at det i dag, den 11. april, er tre personar som er i isolasjon på grunn av smitte og femten nærkontaktar som er i karantene.