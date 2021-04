Foreslår å setje ned fartsgrensa gjennom heile bygda

Nyhende

Kommunalsjef teknisk meiner Flø Grendalag har sendt inn ein godt gjennomarbeidd søknad om å setje ned fartsgrensa gjennom Flø. han rår difor teknisk utval til å gå inn for å setje ned farta gjennom heile bygda til 40 km/t.

Saka skulle eigenleg opp tidlegare i vår, men vart utsett på grunn av nytt brev frå bygdelaget like før saka skulle opp i teknisk utval. Førre gongen saka vart lagt fram vart det foreslått å setje ned farta til 50 km/t frå Roppesanden til Flø Feriesenter, og 40 km/t frå feriesenteret til enden av vegen, men denne gongen vel kommunalsjefen å følgje ønsket til grendalaget om 40 km/t gjennom heile bygda.

Det blir foreslått å setje ned fartsgrensa frå 80 km/t til 60 km/t frå der Larsstien sluttar til Roppesanden.

Det blir også foreslått å få opp eit skilt for møteplass ved høgbrekk på fylkesvegen nord for Roppesanden. Saka vil bli sendt til Statens vegvesen for endeleg avgjerd.

Saka skal opp i teknisk utval torsdag 15. april.