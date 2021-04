Nyhende

Sidan i sommar har Ragnhild Velsvik Berge vore sjukmeld, etter ho fekk påvist kreft. Men no er ho operert, ferdig med strålebehandling, og klar for å arbeide igjen. – No er eg frisk igjen, Det var veldig kjekt å kome tilbake, seier ho til Vikebladet Vestposten.