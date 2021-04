Nyhende

Næring- og miljøutvalet i Hareid rår formannskapet til å gå for kommunedirektøren si tilråding om framtidige akvakulturlokalitetar i kommunen – med éin lokasjon i tillegg, Attavika. Det blei klart under eit møte i NMU tysdag. Områda politikarane vel ut, skal leggjast inn i plankartet for den interkommunale kystsoneplanen.