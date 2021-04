Nyhende

Annmari Skeide er fødd og oppvaksen på Skeide. Barndomsheimen låg like ved sjøen, og lukta av sjø, lyden frå bårene og det skiftande lyset over hav og himmel har følgt henne heile livet. Frå ho var lita jente har teikning vore ein kjær aktivitet, og det var ikkje berre ein slump som gjorde at ho etter realskulen gjekk «Teikning, form og farge» i Langevåg.