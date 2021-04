Læraren testa negativt for andre gong - vanleg skule igjen for 1. klasse

Nyhende

Læraren som var nærkontakt har testa negativt for andre gong. 1. klasse på Hareid skule er difor ute av ventekarantenen. Det skriv Hareid kommune på sine nettsider laurdag.

Læraren hadde vore i kontakt med ein person som var smitta, på Aktiv trening i Varleitet i veka etter påskeferien.

- Årsaka til at vi valde ventekarantene for elevane, sjølv etter lang tid, var at andre nærkontaktar til dette treningssentertilfellet testa positivt, skriv Hareid kommune.

Hareid kommune kan elles opplyse om at dei no har sett 1.000 vaksinedosar til saman.