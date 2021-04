Nyhende

Alle som driv med skogplanting i Noreg kan no pusta letta ut. Gjennom eit kompromiss mellom Ap, Frp, Sp og SV er det no fleirtal på Stortinget for å rekruttera ungdom til å få treplantene i jorda og løyva eit tilskot på 1,50 kroner per plante.