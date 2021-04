Fløvegen blir stengd i ettermiddag

Nyhende

Måndag formiddag vart det sett i gang arbeid for å utbetre ei stikkrenne i hovudvegen gjennom Flø.

Byggeleiar i fylkeskommunen, Eivind Voldsund, skriv følgjande i ei melding til dei som bur i bygda:

"Det blir stort sett mogleg å kome forbi, men vi må stenge litt, truleg til kvelden. Vegen kan verte heilt stengd i periodar på inntil to timar."

Voldsund fortel til Vikebladet Vestposten at dei har bestemt seg for å grave av vegen i 17-tida, etter at siste buss har gått frå Flø.

- Det er ei gamal stikkrenne som har kollapsa, så vi reknar med at det vil ta eit par timar å ordne. Då blir altså vegen stengd, men utrykkingskøyretøy skal sjølvsagt sleppast forbi, seier han.