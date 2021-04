Vil gje eit positivt løft

Nyhende

Regjeringa har løyvd 500 millionar kroner til ulike sommartilbod for elevar frå første til tiandeklasse. Hareid kommune får 594 900 kroner og Ulstein kommune får 991 500 kroner. Kommunane kan lage nye eller utvide eksisterande sommarskuletilbod. Dette blir gjort for å kompensere for at mange elevar har mista mykje tid på skulen dette skuleåret.