Rekordår for Norli

Nyhende

Trass at 2020 vart eit svært spesielt år, kunne bokhandlarkjeda Norli juble for ei samla omsetnad i konsernet på 1,9 milliardar kroner. Det økonomiske resultatet for konsernet enda på 81 millionar kroner før skatt, noko som er ei kraftig betring frå 2019 og rekord for Norli.