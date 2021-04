Meiner mange bør få justert verdivurderingane på husa sine:

– Eit enkelt grep for å unngå å betale for mykje skatt

Med levering av skattemeldinga like rundt hjørnet, der fristen er 30. april – meiner eigedomsmeklar Kjell Einar Hatløy at fleire bør sjekke kva bustadane deira eigentleg er verdt – slik at ein ikkje betalar for mykje skatt.