Saniteten stiller opp

Nyhende

– Saniteten vil gjerne hjelpe til når kommunen har oppgåver som frivillige like gjerne kan gjere, seier Marianne Overå som er leiar for Hareid Sanitetsforenings Omsorgsberedskapsgruppe. Ho veit at kommunen har avgrensa med ressursar, og ved at frivillige hjelper til, får kommunen frigitt ressursar til å løyse andre oppgåver. Omsorgsberedskapsgruppa har beredskapsavtale med kommunen og er med i beredskapsrådet, og synest difor det er naturleg at dei stiller opp.