Snart kan du tinge time til vaksineringa sjølv

Nyhende

Ulstein helsestasjon melder at dei snart går over til eit heilt nytt system for å kalle inn til vaksinering.

1.217.295 nordmenn har fått første dose med koronavaksine 1.217.295 personar er vaksinerte med første dose av koronavaksinen i Noreg, viser FHIs statistikk måndag. 308.426 personar har fått andre dose.

Alle som er fødde i 1956, og som bur i Ulstein kommune, har fått ei tekstmelding med lenke til ei side der dei kan gå inn og få tildelt time til vaksinering.

Ulstein helsestasjon har oversikt over kven som har opna lenkja. Dei som ikkje gjer det vil dei følgje opp.