Koronapandemien kan vere katalysator for ein ny type reiseliv

Nyhende

– Ei krise er òg ein moglegheit for å bygge opp noko betre. Mange vil gå tilbake til det gamle systemet, og vi har òg sett tendensar ved tidlegare kriser at ein berre held fram med «business as usual» så snart ei krise er over, sa forskar Stefan Gössling ved Vestlandsforsking under den nasjonale klimaomstillingskonferansen torsdag.