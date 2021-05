Nyhende

Fem gjestearbeidarar har fått påvist koronasmitte i Ulstein.

Ulstein kommune melder at alle fem var innreisekarantene og at dei no sit i isolasjon. Dei ni nærkontaktane deira er overførte til smittekarantene.

Til saman er no seks arbeidarar frå utlandet i isolasjon i Ulstein på grunn av koronasmitte.