Vil unngå farlege trafikksituasjonar når bilar køyrer på land frå ferjene i sambandet Hareid - Sulesund:

– Vi må vite meir for å skape forståing og tolmod

Som reisande over sambandet Hareid-Sulesund gjennom mange år har Pergunn Rødseth Gjerdsbakk undra seg over at det ser ut til at store lastebilar ofte får køyre av ferja før personbilane – og at det dermed kan oppstå farlege trafikksituasjonar.