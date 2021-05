- Vi er skuffa over tilbodet frå staten

Nyhende

Tysdag ettermiddag var fleire bønder frå regionen samla på snuplassen på Ytreflø - for å markere at dei står saman med jordbruksorganisasjonane - som er svært skuffa over staten sitt tilbod i jorbruksoppgjeret. Bøndene bad om 2,1 milliardar kroner - men tilbodet frå staten var på knappe 962 millionar kroner. Torsdag 6 . mai blei det brot i forhandlingane - og sidan har jordbruket sitt forhandlingsutval valt å ikkje forhandle vidare med staten.

Årsaka til at markeringa tysdag blei lagt til Flø - er at det er der det er størst konsentrasjon av aktive gardsbruk i vårt område.

Vikebladet Vestposten møtte der Svein Ulrik Brubakk - leiar i Vestre Sunnmøre Bondelag, Lillian Flø, kasserar i bondelaget, sekretær Jon Arne Rødskar, men også Martinus Hjørungdal, Per Gunnar Hjørungdal, Lars Liljedal, Jostein Dimmen og Olav Dimmen.

Då lokalavisa kom til staden - var dei i ferd med å henge opp eit banner med den tydelege beskjeden "Norge trenger bonden".

- Vi vil fokusere på verdien ei framleis levande bygd har for turismen og at grøne markar fri for småbjørk kostar langt meir enn turgåarane legg igjen, skreiv Vestre Sunnmøre Bondelag i innbydinga til pressa.

Bondeopprøret har til no fått støtte frå mange av ordførarane i Norge - også i vårt område. Mellom anna frå Bernt Brandal (Folkelista) i Hareid, og Bjørn Prytz (Ap) i Herøy. Men - Lillian Flø fortel at det har vore stille frå ordføraren i Ulstein, Knut Erik Engh (Frp).

- Det er skuffande å ikkje føle at ein har kommunen sin i ryggen, spesielt med tanke på kor viktig Flø tydelegvis er for Ulstein kommune si satsing på turisme. Men om ikkje her er nokon som tek vare på kulturlandskapet, ved å ha dyr på beite - kva blir då igjen av det fine turistane får sjå? spør Lillian Flø.

(Saka held fram under bildet)

Trist utvikling

Per Gunnar Hjørungdal og sonen Martinus Hjørungdal driv Hjørungdal gard saman - og dei var blant dei frammøtte tysdag. Som mjølkebønder, leverer dei mykje mjølk til norske konsumentar kvart år. Men, det skjer ikkje utan ein betydeleg innsats - og mindre og mindre løn for strevet. Hjørungdal gard har mellom 60 og 70 mjølkekyr.

- På 1970-talet hadde vi to meierilag i Hareid - fordi det ikkje var forsamlingshus som var store nok til å huse alle mjølkeprodusentane. No er det berre eg og sonen min igjen. Det seier litt om kva som har skjedd, seier Per Gunnar Hjørungdal.

(Saka held fram under bildet)

Han fortalde vidare at ein valde å satse mykje pengar for 13-14 år sidan - og at dei framleis har att mykje gjeld.

- Men det er slik det har blitt no. Bygde ein for å ha 60 mjølkekyr for ti år sidan - har ein berre moglegheita til å ha 50 i dag. Det vi får i jordbruksoppgjeret står ikkje i stil med utviklinga elles - til dømes når det kjem til prisar og driftskostnader, seier Hjørungdal.