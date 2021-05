Nyhende

Ifølgje folk på staden byrja det å blinke raudt ved inngangen til Eiksundtunnelen på Eiksund-sida like etter klokka 21 onsdag kveld - og byrja å danne seg kø.

Klokka 21.12 melde politiet i Møre og Romdal via Twitter at det har vore ei trafikkulukke i tunnelen - og at det er difor den stengd. Naudetatane er på veg til staden.

Vikebladet Vestposten oppdaterer saka.





