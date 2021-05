Nyhende

Kommunen kan ha eigne reglar og vedtak om plassering, utforming og storleik vanlegvis fastlagt i reguleringsplan. Og kommunalsjef teknisk, Arne Runar Vik, seier at desse reglane er ulike i ulike delar av kommunen. Anita Sundnes, som er for leiar og plan- og bygningsavdelinga, tipsar om at det kan vere lurt å spørje kommunen før ein går i gang med å byggje. Det er gratis å spørje. Om noko er søknadspliktig må ein betale gebyr, men det kan fort løne seg jamfør å berre gå i gang. Blir ein då oppdaga i ettertid, må ein gjerne betale både gebyr for sakshandsaminga og overtredelsesgebyr, og ein får kanskje pålegg om å rive byggverket attpå til. – Ein bør ta ein sjekk og vere sikker på at det ein skal til med er etter regelverket, tipsar dei.