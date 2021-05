Nyhende

Tidlegare Hareid-ordførar og noverande gruppeleiar for Høgre i Møre og Romsdal, Anders Riise – heldt eit innlegg på Høgre sitt landsmøte i høve programkomiteen i Høgre sin såkalla "dissens nummer 11". I denne dissensen gjekk det fram at komiteen ønskte å oppheve einerettsmodellen til Norsk Tipping. I starten av innlegget sitt sa Riise at debatten rundt dette punktet var ein av dei prinsipielt viktigaste under årets landsmøte i partiet.