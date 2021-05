Hareid kommune går ein million i minus kvar månad

Nyhende

Etter økonomileiar Bjørnar Haddal hadde orientert Hareid formannskap om kvartalsrapporten for dei første månadene av 2021, der det mellom anna kom fram at kommunen kan gå med 12 millionar i minus i 2021, takka ordførar Bernt Brandal for ei god, men deprimerande framlegging. Ordføraren veit at dei tilsette jobbar hardt med å snu trenden der dei går med ein million i underskot kvar einaste månad.