Nyhende

– Tryg har no passert over 12.000 bunadsforsikringar, og gitt marknadsdel og dessutan tal andre i bransjen har gått ut med, anslår eg at det per i dag er rundt 80.000 med eiga bunadsforsikring i Noreg, seier kommunikasjonsrådgivar Torbjørn Brandeggen til NTB.