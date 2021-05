Delte ut pengar

Nyhende

Lisa Mari Breivik Anderson har søkt om støtta til firmaet sitt Gode Greier. Den søknaden kom ikkje opp på dette formannskapsmøtet, men etter litt om og men kom formannskapet til at det var best at ho sette seg på tilhøyrarbenken og ikkje var med å handsame dei andre søknadene. Om formannskapet valde å dele ut alle pengane på dette møtet, er det ikkje pengar att å dele ut på neste møte.