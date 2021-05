Stor motstand mot skulenedlegging

Nyhende

Ordførar Engh oppmoda publikum om å oppføre seg pent i diskusjonen, sjølv om han vedgjekk at det ikkje var hyggelege tema som skulle diskuterast. Oppføre seg gjorde også dei frammøtte, men det var mykje engasjement både i salen og frå dei som følgde møtet gjennom digitale kanalar.

Mange av innspela til kommunen handla om skulestrukturen, men Atle Strandebø kom også med forslag om å få inn eksterne konsulentar for å sjå om ikkje det var mogleg å finne andre innsparingsmoglegheiter enn kommunen la fram.

Arve Eldar Flø hadde merka seg saka med bygg opp til sju etasjar på Saunes og lurte på om dette ville føre til at kommunen måtte gå til innkjøp av stigebil for å stette krava. Her fekk han svar at det var noko kommunen må skaffe seg uansett reguleringsplanane på Saunes og at dette er brannvesenet si neste store investering etter at brannstasjonen er ferdig.

Bad om alternativ til skulenedleggingar

Gerd Bang Breivik minte om at fleire gjekk til val på å ikkje legge ned skular. Ho lurte også på kvar logikken var i å legge ned Ulstein skule når ein samstundes er i ferd med å bygge opp eit byggefelt på Skeide.

– Det er framtida vi satsar på og det er ungane. Vi er nøydde til å satse på skulane. Vi får redusere andre stadar. Det er aldri for seint å snu. Vi må behalde skulane, så får alt det andre leggast på is, sa Bang Breivik og fekk applaus frå salen.

John Osnes stilte seg også undrande til om kommunen ville få igjen investeringane i bustadfeltet på Skeide dersom skulen i krinsen blir lagt ned.

Verner Larsen svara at han forstår at det kjennest som at kommunen grip inn i kvardagen til folk når ein vil legge ned ein skule, men han meinte at det er mange i kommunar rundt Ulstein som har lenger skuleveg enn det vil bli for elevane frå Ulstein om dei må til Ulsteinvik.

Severin Myklebust stilte spørsmål ved innsparingar i kultursektoren og lurte på om ein ikkje til dømes kunne samarbeide med Herøy eller Ørsta om kino, dersom det kunne redusere utgiftene. Han meinte at kommunen måtte sjå litt på ein del av "frynsegodane" ein har før ein trugar med å legge ned skular i krinsane.

Trur kommunen vil miste mange elevar

Maria Myrene tok ordet fleire gongar under folkemøtet. Ho peika mellom anna på alt bygdene i Eiksund og Haddal har fått til dei siste åra, mellom anna med nye ballbingar og leikeplassar, og at dette er levande bygder med både idrettslag og korps. Ho peika på at kommunen har investert mykje i eit nytt byggefelt i Haddal, der det no er tre reserverte tomter, trass at nedleggingsspøkelset heng over skulen.

Myrene tok også opp eit punkt som mange slutta seg til seinare.

– Vi lurer på kva innsparinga blir for kommunen dersom ein legg ned skulen og så viser det seg at 50 av 65 elevar søker seg til Myrvåg og privatskulen der i staden for å flytte til Hasund.

Christin Myrene peika på at det er ein risiko Ulstein kommune må ta på alvor. Ho og fleire lurte på om kommunen har tatt høgde for dette i sitt reknestykke. Verner Larsen svara at kommunen vil miste over 100.000 kroner per elev per år, for dei elevane som eventuelt søker seg til ein privatskule i staden for å flytte til ein anna skule i kommunen. Han la samstundes til at ein på noverande tidspunkt har jobba på eit overslagsnivå og at ein difor ikkje har gått ned i alle detaljar.

Dette var fleire som reagerte på og som meinte at kommunen måtte ha eit klarare bilete også på detaljane før ein kunne vurdere å gjere noko med skulestrukturen.

Fleire meinte også på at kommunen vil måtte ta høgde for høgare kostnadar til skuleskyss enn det som er lagt til grunn.

Tørres Knut Myrene fortalde om ein trygg og god oppvekst i Haddal og om uro for å måtte sende små barn ut av bygda.

– Vi har ein kjempeskule og eit kjempemiljø i Haddal Vi les stadig om at unge slite med den psykiske helsa, men korleis skal det gå når ein skal rote små ungar ut i større samfunn? Blir den psykiske helsa betre av det? spurte Myrene.