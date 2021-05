Avlyser munnleg eksamen

Nyhende

Kunnskaps- og inkluderingsminister Guri Melby (Venstre) sa i føremiddag at all munnleg eksamen for 10. trinn og Vg# og påbygg er avlyst.

Det vil framleis bli arrangert eksamen for privatistar, også munnleg eksamen.

Det er omsynet til likebehandling av elevane som har vore utslagsgjevande for at dei no avlyser eksamen for alle elevar over heile landet, seier ministeren.

Kunnskapsdepartemenet har hatt møte med alle fylkeskommunane og henta inn informasjon om kor mange elevar og lærarar som sit i karantene. Situasjonen endrar seg også frå dag til dag, og det har stadig blitt meir uforutsigbart og uføreseieleg dei siste vekene, legg Melby til i ei pressemelding frå Kunnskapsdepartementet.

Privatistar og elevar som treng eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal framleis ha eksamen. Elevar med rett til ny, utsatt og særskild eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen saman med privatistane.