Nyhende

Tidlegare fredag melde Ulstein kommune om eit positivt koronatilfelle blant gjestearbeidarane i Ulstein. No melder Ulstein kommune at nok ein gjestearbeidar har testa positivt. Også denne personen hadde to nærkontaktar som er overført til karantene.

I alt to gjestarbeidarar har altså testa positivt for koronaviruset 27. og 28. mai. Gjestearbeidarane sat i innreisekarantene og er no overført til isolasjon.

Til saman fire nærkontaktar er overført frå innreisekarantene til smittekarantene.