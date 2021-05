Nyhende

Eit stort fleirtal i Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne slutta opp om framlegget til utvalsleiar Ottar Kaldhol (Ulstein/Hatlø pensjonistlag) om innsparingar i Ulstein kommune. Berre Rolf Inge Ambjørnsen (FFO) røysta i mot. Fleire i utvalet argumenterte på møtet mot endring av dagens skulestruktur. Dei er opne for at skulane kan få felles leiing og administrasjon.