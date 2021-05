Kokkekamp på ungdomsskulen

Nyhende

Ulstein ungdomsskule har bytta ut den praktiske prøven i Mat og helse med kokkekamp. Tidlegare var det lærarane som bestemte kva elevane skulle lage i den avsluttande prøva, men for at elevane skal få meir eigartilhøva til faget og oppgåva har dei no sjølve vore meir involverte. Gruppene måtte sjølve planlegge kva dei skulle lage. Oppgåva var å planlegge ein middag og bakverk, der summen for ingrediensane ikkje vart over hundre kroner. Lærarane handla inn det elevane kom fram til at dei trong.