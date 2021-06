Går inn for å skru opp tomteprisen

Nyhende

Formannskapet i Ulstein vedtok tysdag med fem mot to røyster å gå inn for å auke tomteprisane i det nye bustadfeltet på Skeide frå administrasjonen sitt framlegg på 1197 kroner per kvadratmeter til 1250 kroner per kvadratmeter. Dette er i tråd med framlegget frå teknisk utval.