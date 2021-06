I dag går startskotet

Nyhende

Sommarles.no er ein nasjonal, digital sommarlesekampanje i regi av folkebiblioteka, for alle born frå 1. til 7. klasse. Verdt å merke seg at alle som skal byrje i førsteklasse i haust kan bli med. Det er ikkje berre bøkene borna les sjølve som ein kan registrere og få poeng for, også lydbøker og når nokon andre les for barnet kan ein registrere. Gjennom å samle poeng kan ein få premiar på biblioteket.