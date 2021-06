– Det er ein veldig kjekk jobb og alle dei hyggelege folka ein møter gjer det triveleg å gå på jobb

– Biblioteket skal vere for alle. Du treng ikkje låne bøker eller ha eit ærend for å kome hit. Det er ein møteplass for alle, der du ikkje treng å ha pengar for å kome, seier biblioteksjef Anne Vasstrand.