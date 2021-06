Liam har sikra seg haitanna

Nyhende

Åtteåringen fortel at mora prøvde å få han til å vere med i fjor sommar, men då ville han ikkje. Men no har han brukt eit år på å tenkje, og fleire i klassen hans på Haddal skule har snakka om at det er så artig. Og då ei klasseveninne fortalde at han kunne få ei haitann berre han las nok, ja, så måtte han prøve.