Politikarane ønskjer betre kontroll på investeringar

Nyhende

Etter framlegging til økonomileiar Bjørnar Haddal tok Berte Engen Holstad (H) ordet. Ho sa at kommunen investerer ganske mykje for tida, noko som er positivt på mange måtar. – Men eg må også ærleg innrømme at som politikar har eg frykteleg lite kontroll på korleis det i grunnen har gått med prosjekta, sa ho.