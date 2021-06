Nyhende

Annika Hove (Folkelista for Hareid kommune) tok ordet på sist kommunestyremøte i Hareid for å kommentere årsmeldinga til PPT. I følgje Utdanningsdirektoratet så er PPT sitt mandat at det skal sikre gode system i skular og barnehagar, og at det skal vere ei individretta støtte for dei som systemet ikkje greier å fange opp.