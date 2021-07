Opnar kyrkja på Hareid

Nyhende

Hareid kyrkje opnar dørene i dag, etter ulukka på Melshornet søndag.

To systrer på tolv og atten år frå Oslo døydde då dei vart trefte av lyn. Ei tredje syster vart hardt skadd.

Politiet går ut med namna på dei som omkom på Melshornet Det var to systrer som omkom på Melshornet i Hareid.

Hareid kyrkje skriv følgjande på nettsida si:

I høve ulykka på Melshornet i går, blir Hareid kyrkje ope i dag fram til kl 21.00.

"Den ubegripelege triste ulukka på Melshornet i går har gjort djupt inntrykk på oss, og rører ved frykta vår for å miste. At det gjer vondt òg for den som ikkje vart direkte råka i eigen familie, seier noko om vår verdifulle evne til med-liding.

Som kyrkje reknar vi denne evna som ei av det viktigaste gåvene vi mennesker har fått, og vil også i denne situasjonen gje rom for at sorga og medkjensla får rom og moglegheit for uttrykk.



Om du treng å nytte det «annleis-rommet» som kyrkja byr på til stillheit og ettertanke, lystenning eller samtale, er Hareid kyrkje ope i dag."